بعد أكثر من عامين في الفضاء، ما مجموعه 780 يوماً، عادت مركبة الفضاء الغامضة X-37B التابعة لسلاح الجو الأمريكي إلى الأرض، وهبطت في مركز كينيدي التابع لناسا في فلوريدا صباح الأحد 27 تشرين الأول / أكتوبر.

وأطلقت المركبة، التي تشبه مكوك فضاء لكن حجمها لا يتجاوز ربع حجمه، عام 2017 على متن صاروخ سبيس إكس في خامس رحلة للفضاء بواسطة مركبة من هذا النوع، وينتظر إطلاق الرحلة السادسة العام المقبل من قاعدة كيب كانافيرال.

هذه المهمة، التي لم يكشف عن الهدف منها من قبل سلاح الجو ولكن تم الإعلان عن أن أبحاثاً أجريت على متنها، حطمت رقماً قياسياً في اختبار التحمل للمركبة القابلة لإعادة الاستخدام، وقال المسؤولون إن أهداف المهمة تحققت بنجاح.

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