100 قتيل وأكثر من 5 آلاف جريح خلال أسبوع من الاحتجاجات في العراق

قتل مائة شخص على الأقل وأصيب 5500 آخرون بجروح في أسبوع من الاحتجاجات العنيفة التي يشهدها العراق، بحسب ما أعلنت الأربعاء المفوضية العراقية الحكومية لحقوق الإنسان.

وتشمل هذه الحصيلة مجموع القتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية منذ استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الخميس الماضي، بحسب المفوضية، التي لم تتمكن من تحديد تواريخ الوفيات لصعوبة جمع المعلومات.

قتيل في صفوف القوات العراقية

في سياق متصل، أسفر سقوط صاروخ كاتيوشا مساء الأربعاء قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، عن مقتل أحد أفراد القوات الأمنية العراقية وجرح ثلاثة آخرين، بحسب ما أكدت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس.

وقال ضابط في الشرطة العراقية طلب عدم كشف هويته إن "صاروخاً آخر سقط في المنطقة ولم ينفجر"، فيما أكد مصدر أمني في المكان أن الصاروخ أصاب نقطة أمنية في المنطقة الخضراء.

وكانت سقطت قذيفتا هاون الإثنين على معسكر التاجي حيث يتمركز جنود أميركيون شمال بغداد.

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