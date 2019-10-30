الشرطة البلجيكية تعثر على 11 سوريا وسوداني داخل شاحنة تبريد

عثرعلى 12 مهاجراً (11 سورياً وسوداني واحد) مختبئين في شاحنة تبريد، تنقل فاكهة وخضارا ليلة الثلاثاء في بلجيكا، بحسب الشرطة الاتحادية البلجيكية.

وكان سائق الشاحنة يشك بوجود مهاجرين على متن الشاحنة وأبلغ الشرطة بنفسه. وعثر عليهم إثر التفتيش الذي تمّ على الطريق السريع الرابط بين انفير (بلجيكا) وايندهوفن (هولندا)، ويرجح أنّهم بالغون.

وقال متحدث باسم الشرطة إنّهم "بصحة جيدة".

كما فتحت النيابة العامة في انفير تحقيقاً، بحسب متحدث باسمها.

وسيهدف التحقيق إلى التأكد مما إذا كان المهاجرون يسعون للانتقال إلى المملكة المتحدة، ولمعرفة كيفية صعودهم إلى الشاحنة، من دون علم السائق على الأرجح.

وتعد بلجيكا ممراً يستخدمه بكثرة المهاجرون وشبكات المهربين الذين يسعون إلى الاستفادة من قربها جغرافياً من المملكة المتحدة.

وكانت شاحنة التبريد التي عثر داخلها في 23 تشرين الأول/اكتوبر على جثث 39 مهاجراً، في شرق لندن، قد جرى شحنها قبل نحو 10 ساعات من ميناء زيبروج في بلجيكا.

وفتح القضاء البلجيكي تحقيقاً موازياً للتحقيق البريطاني في تلك المأساة. ويهدف التحقيقان إلى معرفة مسار الشاحنة وإذا ما كان المهاجرون قد صعدوا على متنها في بلجيكا.

وغالباً ما يأخذ المهربون المهاجرين الراغبين في قطع بحر المانش، إلى مواقف عند الطرقات السريعة حيث يختبئون ليلاً في شاحنات تذهب إلى المملكة المتحدة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات البلجيكية العثور في شاحنتين في بلجيكا على 20 مهاجراً، كانوا جميعاً سالمين.

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