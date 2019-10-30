الاتحاد الأوروبي يحذر: تأجيل بريكست للمرة الثالثة قد يكون الأخير

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الثلاثاء الموافقة على تأجيل بريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير القادم، محذرا من أن هذه المرة "قد تكون الأخيرة".

وكتب توسك في تغريدة على تويتر "أقول لأصدقائي البريطانيين، وافقت دول الاتحاد الأوروبي ال27 رسميا على التمديد، وربما يكون الأخير، نرجوكم أن تستفيدوا من هذا الوقت على الوجه الأكمل".

وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين بنسبة 52 إلى 48 بالمائة لمصلحة بريكست في استفتاء عام 2016، لا تزال البلاد والبرلمان منقسمين بشدة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل الخروج. وكان المقرر أن يجري في 31 تشرين الأول/أكتوبر.