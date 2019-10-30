لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

بلجيكا

الاتحاد الأوروبي يحذر: تأجيل بريكست للمرة الثالثة قد يكون الأخير

 محادثة
بقلم:  Euronewes مع إ ف ب
دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي
دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الثلاثاء الموافقة على تأجيل بريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير القادم، محذرا من أن هذه المرة "قد تكون الأخيرة".

وكتب توسك في تغريدة على تويتر "أقول لأصدقائي البريطانيين، وافقت دول الاتحاد الأوروبي ال27 رسميا على التمديد، وربما يكون الأخير، نرجوكم أن تستفيدوا من هذا الوقت على الوجه الأكمل".

وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين بنسبة 52 إلى 48 بالمائة لمصلحة بريكست في استفتاء عام 2016، لا تزال البلاد والبرلمان منقسمين بشدة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل الخروج. وكان المقرر أن يجري في 31 تشرين الأول/أكتوبر.