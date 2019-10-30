دفن ينتهي بانتشاء جماعي في ألمانيا بعد تناول المشاركين "كعكة حشيش"

قالت الشرطة الألمانية، يوم أمس، الثلاثاء، إن دفناً في شمال شرق البلاد انتهى بانتشاء جماعي غير مقصود، بعدما قدّمت كعكة للمشاركين في الدفن، تبيّن سريعاً أنها كانت تحتوي على مخدرات.

وأضاف متحدث باسم شرطة روستوك أن مجموعة الناس التي شاركت في الصلاة، اتجهت، بعد إتمام الدفن، نحو مطعم قريب من المقابر لشرب القهوة وأكل الحلوى، - وهو تقليد شائع ومتشابه في عدّة ديانات.

وأشار المتحدث إلى أن 13 شخصاً واجهوا صعوبات صحية بعد أكل الحلوى، وتقيأ بعضهم فيما أصيب البعض الآخر بدوار في الرأس، ما استدعى تدخل فريق من الإسعاف الطبي.

وتحقق الشرطة في المسألة، وبحسب صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، كانت المسؤولة عن المطعم قد طلبت من ابنتها صاحبة الأعوام الثمانية عشر تحضير الحلوى للزبائن.

وقالت الشرطة أيضاً إنها تستجوب الشابة.

يذكر أخيراً أن الحادثة وقعت في آب/أغسطس الماضي، غير أنه لم يعلن عنها وقتئذ احتراماً لأسرة الفقيد.