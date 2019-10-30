شاهد: يوم الموتى في المكسيك

"يوم الموتى" هو تقليد قديم، تتذكر فيه العائلات موتاها وتحتفل باستمرار الحياة.
في المكسيك يقيمون عروضاً للموتى، عبر عرض صورهم الفوتوغرافية، وأغراضهم الشخصية، من ثم إشعال الشموع، ووضع الزهور، والجماجم المصنوعة من السكر ، وهياكل عظمية من الورق والحلويات، يصممها خصيصا، أمهر الرسامين والنحاتين في كل حي.
وتحتفل المجتمعات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية بـ "Dia de Muertos" أو "All Alls 'Day" أي يوم الموتى في الثاني من نوفمبر، خاصة في المكسيك وغواتيمالا وبيرو وبوليفيا والإكوادور.
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