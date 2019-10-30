شابة مسلمة منعت من الدخول إلى حانة في أستراليا بسبب حجابها

قالت صويلحة إقبال، وهي شابة مسلمة تعيش في أستراليا، إنه تمّ منعها من الدخول إلى حانة في مدينة سيدني، بعد أن رفضت نزع الحجاب عن رأسها. ودّونت إقبال ذلك على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي وفي مدوّنتها أيضاً.

وأضافت إقبال (21 عاماً) أن الحادثة وقعت في فندق باراغون يوم الجمعة الفائت، بعد أن شاركت في تظاهرة ضدّ التغير المناخي في سيدني. وتقول إقبال إنها كانت تنتظر للدخول إلى الفندق عندما اقترب الحارس منها وطلب منها نزع الحجاب.

وأشارت إقبال إلى أنها لم تعرف كيف ترد في اللحظة ذاتها على الحارس، الذي طالبها مرّة ثانية بنزع الحجاب عن رأسها، بطريقة "أكثر عدائية" على حدّ تعبيرها.

بحسب الشابة، التي كانت متوجهة إلى الحانة للعشاء مع صديقاتها، قال الحارس لها "ما هذا على رأسك؟"، فأجابته "هل تمزح؟ هذا حجابي!".

وقالت إقبال إن الشرطة الأسترالية تدخلت سريعاً، وحصل نقاش مع أحد عناصرها الذي نصح إقبال وصديقتها بالابتعاد عن الحانة، إذ يلزم القانون "المطرودين" أو المرفوضين من الدخول إلى الحانات الابتعاد عنها أكثر من 50 متراً.

وقدم ممثل عن إدارة الفندق الذي فيه حانة ومطعم اعتذاراً جاء ملتبساً بحسب ما تراه إقبال. وجاء في الاعتذار أن الحارس طلب من الشابة "نزع الحجاب" عن رأسها ليتمكن من "رؤية وجهها" لأسباب أمنية، وأن المقصود لم يكن أبداً إجبارها على نزع الحجاب عن رأسها.

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