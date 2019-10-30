25 مليون دولار مكافأة المخبر الذي أرشد على مكان أبو بكر البغدادي

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء أنه من المرجح أن يحصل العميل المتخفي الذي قدم معلومات مهمة، أدت إلى العثور على مخبأ زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، على مكافأة مالية تبلغ 25 مليون دولار أو على جزء منها.

وقالت الصحيفة أن العميل كان عضوا في تنظيم الدولة الإسلامية وسهّل تحركات البغدادي في سوريا، وساعد على الإشراف على مخبئه في سوريا.

ومن المرجح أن يحصل الرجل الذي لم تكشف هويته، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها.

كان المخبر على علم بتفاصيل مخبأ البغدادي غرفة، غرفة إضافة لتحركات البغدادي بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن الاستخبارات الكردية هي التي عثرت على المخبر الذي وصفه مسؤول بأنه من العرب السنة وانقلب على التنظيم المتشدد بعد أن قتل أحد اقاربه.

وبعد ذلك حول الأكراد اسمه على الأميركيين الذين امضوا أسابيع في التحقق من مصداقيته قبل أن يغتنموا الفرصة خلال الشهر الماضي ويشنوا الغارة على مخبأ البغدادي، بحسب الصحيفة.

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