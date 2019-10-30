شاهد: وزير الاقتصاد الألماني يتعثّر بعد خطابه فيسقط من على المنصّة

تعثّر وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، على المنصّة بعد أن أنهى خطابه الذي افتتح به القمّة الرقمية في مدينة دورتموند غرب البلاد صباح يوم الثلاثاء، فسقط من على خشبة المسرح أرضاً ما أدى إلى إصابته بجروح.

وأفادت مصادر ألمانية غير رسمية أن الوزير التماير أصيب بكسر في عظمة الأنف، كما أصيب برضوض وكدمات إثر سقوطه الذي أفقده الوعي لبرهة، لكنّه سرعان ما استعاد وعيه، ليتم بعدها نقله إلى إحدى مشافي دورتموند على متن سيارة إسعاف.

يجدر بالذكر أن الوزير التماير الذي يبلغ من العمر 61 عاماً، ينتمي لحزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي.

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