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سوريا

شاهد: لحظة استهداف مركبة عسكرية روسية على الحدود السورية التركية

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
شاهد: لحظة استهداف مركبة عسكرية روسية على الحدود السورية التركية
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أظهر مقطع فيديو نشرته رويترز ومنسوب لشبكة كردستان 24 هجوماً استهدف مركبة عسكرية روسية شمال شرق سوريا في بلدة الدرباسية في قرب راس العين في محافظة الحسكة على الحدود التركية.

وفقاً للشبكة فإن الحادث تسبب بإصابة نحو خمسة أشخاص.

ويسمع في الفيديو صوت انفجار يتبعه تصاعد دخان قرب المركبة العسكرية التي ترفع علم روسيا.

بحسب الشبكة فإن مكان الحادث كان يشهد وجود صحفيين ومدنيين عندما وقع الحادث، في المنطقة التي تم فيها تعليق العملية العسكرية التركية نبع السلام بعد التوصل إلى اتفاق مع روسيا يضمن إبعاد القوات الكردية لمسافة تمتد على عمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية.

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