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إيطاليا

شاهد: إنقاذ ستة رؤوس من الماعز علقت في جبال الألب

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بقلم:  يورونيوز 
شاهد: إنقاذ ستة رؤوس من الماعز علقت في جبال الألب
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استطاعت فرقة إنقاذ إيطالية في جبال الألب أن تستخرج ستة رؤوس من الماعز كانت عالقة في جبل صخري شديد الانحدار في منطقة بيدمونت الشمالية الواقعة عند الحدود مع فرنسا وسويسرا، يوم السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت فرقة الإنقاذ إن الماعز حوصرت في سفح الجبل في إقليم أوسيليو الإيطالي لمدة 15 يوما، قبل أن يتم العثور عليهم. وكان عددهم سبعة قبل أن تفارق إحداهن الحياة قبل وصول فريق الإنقاذ.

واستخدم فريق الإنقاذ حبلًا وسرجا لنقل الماعز إلى بر الأمان.

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