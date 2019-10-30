شاهد: لحم الزرافة يباع على أنه لحم بقر في كينيا وتنزانيا

كشف تحقيق أجرته مؤسسة الحياة البرية الأفريقية، أن لحم الزرافة يباع، على اعتبار أنّه لحم بقر في عديد من محال الجزارة بكينيا وتنزانيا.

المسؤول في مؤسسة الحياة البرية الأفريقية التي تتخذ من العاصمة الكينية نيروبي مقراً لها، عاموس ماثيرو، قال في تصريحات لـ"يورونيوز" عبر خدمة السكايب: "إن تجارة بيع لحم الزرافات قد ارتفعت معدّلاتها كثيراً في الآونة الأخيرة، وإذا ما نظرت إلى الإحصائيات ستجد أننا نفقد الزرافات يوماً إثر آخر".

وأضاف ماثيرو موضحاً: "نحن نتحدث عن 3 إلى 5 زرافة يتمّ فقدانها كل شهر، وإذا ما أخذت انخفاض معدّلات الولادة لدى الزرافة، فإننا في المستقبل القريب قد لا تكون لدينا زرافات تتجوّل في هذه المناطق".

وكانت دول العالم قد اعتمدت في العام 1973 الاتفاقية التي تحكم التجارة الدولية في النباتات النادرة والحيوانات، وحسب نصوصها، هناك اليوم أكثر من 5600 نوع من الحيوانات وأكثر من 30000 نبات تحت الحماية الدولية.

وتطالب دول جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وكينيا ومالي والنيجر والسنغال بإدراج حيوان الزرافة في قائمة اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض. ورغم أن الزرافة لا يعد من الأنواع المهددة بالانقراض بعد، لكن من المتوقع أن تنخفض أعداده في العالم، ما لم يتم تنظيم التجارة في أنواعه بشكل صارم.

والجدير ذكره أن ثمة تقارير تؤكد أن أنواع الحيوانات والنباتات قد أخذت تتراجع بمعدلات لم يسبق لها مثيل لعدّة أسباب أهمّها الأنشطة البشرية التي تلوث وتستنزف موارد المياه، والتغيرات التي تؤثر على موائل الكائنات الطبيعية بالإضافة إلى تغير المناخ، وفق ما تؤكد منظمة الأمم المتحدة.

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