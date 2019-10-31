داعش يؤكد مقتل زعيمه البغدادي ويعين أبا إبراهيم الهاشمي القرشيّ خلفا له

أكّد تنظيم داعش الخميس مقتل زعيمه أبي بكر البغدادي، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتله في عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا، وعيّن التنظيم أبا إبراهيم الهاشمي القرشيّ خلفاً له.

ونعى أبو حمزة القرشيّ المتحدث الرسمي الجديد باسم التنظيم في تسجيل صوتيّ، على حسابات جهادية على موقع "تلغرام"، البغدادي وأبو الحسن المجاهد (المتحدث الرسمي السابق للتنظيم)، بعد مقتلهما في العملية الأمريكية في إدلب شمال غرب سوريا.

وأضاف المتحدث الجديد باسم التنظيم أن "مجلس شورى" التنظيم بايع القرشي، باعتباره "أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين"، على حد تعبيره.

وسبق أن أُعلن مرارا خلال السنوات الأخيرة مقتل المطلوب الأول في العالم الذي يعتبر مسؤولا عن فظاعات وجرائم عدة في العراق وسوريا واعتداءات دامية في دول كثيرة.

إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الأحد مقتل البغدادي خلال عملية عسكرية أميركية في محافظة إدلب السورية.

وبعد ساعات، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية، التي قالت إنها شاركت في عملية مقتل البغدادي نتيجة تعاون استخباراتي مع واشنطن، مقتل المتحدث باسم التنظيم المتطرف أبي حسن المهاجر في عملية أخرى في منطقة جرابلس في شمال سوريا.

يرث الزعيم الجديد التنظيم بعد هزيمته وخسارته كامل مناطق سيطرته في سوريا والعراق، وتحوله للعمل اعتماداً على خلاياه النائمة لشن هجمات دموية في البلدين.

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