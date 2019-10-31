حزب الله اللبناني يستهدف طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية

نقل تلفزيون المنار اللبناني التابع لحزب الله نبأ استهداف الحزب طائرة مسيرة "بالأسلحة الملائمة"، عندما كانت الطائرة تحلق في سماء الجنوب اللبناني، وأجبرتها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من الأراضي اللبنانية يوم الخميس، على إحدى طائراته المسيرة دون أن يصيبها.

وفي تغريدة نشرت على موقع تويتر على الإنترنت، قال متحدث باسم الجيش الإسرئيلي، إن نيرانا مضادة للطائرات رصدت باتجاه طائرة إسرائيلية مسيرة، لكنها لم تصب.

ونشرت التغريدة الإسرائيلية بعد أن قالت قناة الميادين اللبنانية في وقت سابق، إن طائرة إسرائيلية مسيرة أسقطت في بلدة النبطية في الجنوب اللبناني.

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