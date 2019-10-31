تعرف على حظوظ ترامب في انتخابات 2020

يعتبر ترامب واحداً من أكثر الرؤساء إثارة للانقسام في تاريخ الولايات المتحدة، ويواجه تحقيقاً بهدف عزله في الكونغرس الذي تشله الحزبية، سيتوجه إلى الناخبين المنقسمين بشدة في انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ولا يزال الديمقراطيون بعيدين عن اختيار خصم لترامب رغم العدد القياسي للمرشحين المتنوعين ومن بينهم اثنان من أصل إفريقي، ونحو ست نساء ورجل مثلي ومرشحان بارزان يسعيان إلى تحويل الولايات المتحدة ديموقراطيا إلى اليسار.

ولكن شيء واحد يوحدهم وهو الرغبة في جعل ترامب رابع رئيس أميركي منذ الحرب العالمية الثانية يُنتخب لمرة واحدة فقط.

يقول أحد المرشحين الديمقراطيين البارزين وهو نائب الرئيس السابق الوسطي جو بايدن "المعركة على روح اميركا" دائرة.

ويرد عليه ترامب بالقول ان الديمقراطيين "يريدون تدمير بلادنا".

ووسط تحذيرات الاستخبارات الأميركية بأن روسيا تسعى إلى تكرار خدعها القذرة التي مارستها خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016، فإن احتمال انتهاء السباق الرئاسي بأزمة حقيقية لا يزال واردا.

وقال ألان ليشتمان بروفيسور التاريخ البارز في الجامعة الأميركية "هذه الانتخابات هي الأكثر حرارة وغموضا".

إن مصير ترامب يهم العالم بأكمله.

فهناك قائمة لا حصر لها من القضايا الرئيسية التي تعتمد على ما إذا كان شعار ترامب "أمريكا أولاً" سيتواصل لمدة أربع سنوات أخرى.

ومن بين هذه القضايا الخلافات التجارية مع الصين والإتحاد الأوروبي، ومستقبل حلف شمال الأطلسي، والتدخلات في الشرق الأوسط وأفغانستان، والبرنامج النووي الإيراني، والأزمة النووية في كوريا الشمالية.

ولكن لا أحد يمكنه التنبؤ بالنتائج.

وتظهر استطلاعات الرأي انخفاض نسبة ترامب مقابل أي مرشح ديمقراطي جدي. وثبتت نسبة التأييد له عند أقل من 40% وهي نفس النسبة اثناء معظم سنوات رئاسته.

ولكن هذا الرئيس الذي لا يحظى بشعبية وصدم العديد من الخبراء عندما هزم هيلاري كلينتون في 2016.

كما أظهرت استطلاعات رأي أجرتها وكالة "موديز أناليتيكس" في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن ترامب قادر على تكرار هذا الإنجاز، أي أنه سيفقد مرة أخرى الأصوات الشعبية، لكنه سيفوز بسهولة في تصويت الهيئة الانتخابية الأكثر أهمية من خلال التركيز على معاقل ذات مواقع استراتيجية.

يقول تشارلز فرانكلين، مدير استطلاع كلية الحقوق بجامعة ماركيت، إن عمق وشدة الانقسامات الجمهورية-الديمقراطية في جميع أنحاء البلاد يعني أنه لا يوجد حل وسط.

وأضاف "الدعم للرئيس شديد في قاعدته، كما أن الدعم لمعارضيه شديد كذلك.

وأكد أنه يجب الانتباه إلى مجموعة صغيرة من الناخبين يقولون أنه "يوافقون نسبيا" على أداء الرئيس، إذ يمكن أن يكون انتقالهم إلى "لا يوافقون نسبيا" اشارة خطر لحملة الرئيس.

ولكن التحقيق في عزل ترامب يمكن أن يطيح بكل ذلك.

ويتهم الديمقراطيون الرئيس بمحاولته إجبار أوكرانيا على فتح تحقيق لنجل بايدن، أي استغلال السياسة الأميركية الخارجية لتحقيق أغراض سياسية شخصية.

رغم أنه يبدو من غير المرجح أن ينجح الديموقراطيون في إدانة ترامب، ولكن وحتى بدون عزله من منصبه، فإن تصويت مجلس النواب لعزله سيبقى في سجل ترامب.

ولم ينجح الكونغرس سوى في عزل رئيسين سابقين، ولكن الفضيحة ستؤدي على أقل تقدير إلى زيادة المرارة في البلاد وسيكون لها تبعات لا يمكن التنبؤ بها.

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