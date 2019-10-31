فيديو: التهام برغر وزنها 6 كيلوغرامات في 9 دقائق؟ مطعم تايلاندي يطلق تحديا

يقدم مطعم "كريس ستايك وبرغر شوب" في بانكوك في تايلاند للزبائن طبقاً، ليس استثنائياً ولا جديداً من حيث وصفة تحضيره، إنما من حيث الحجم، وهو عبارة عن برغر هائلة يفوق وزنها ستة كيلوغرامات.

ويجزم كومدش كونغسوان، صاحب المطعم، أن البرغر تزن أقل من سبعة كيلوغرامات بقليل - وأحياناً تتخطاها - وأنها الأكبر في البلاد، ويضيف أنها تحتوي على خمسة كيلوغرامات من اللحم تقريباً.

ويذكر كونغسوان بأنه لا يحسب في كثير من الأحيان وزن الخضار والأشياء الأخرى في البرغر، مثل البصل المقلي والمايونيز، وأن البرغر، بشكل عام، فيها نحو عشرة آلاف سعرة حرارية.

ويعرض المطعم، المختص في الأطباق الضخمة، تحدياً على الزبائن، إذ من منهم قادر على أكل البرغر في تسع دقائق، سيحصل على جائزة قدرها 331 دولاراً أميركياً.

ويقول باكورن بورنشيوانغكون، أحد الزبائن الذي استجاب سابقاً للتحدي، مع صديقين له، وفشل فيه، إنه سيكرر التحدي في يوم من الأيام، ولكن ليس الآن في كل الأحوال.

ويبلغ سعر البرغر بلحم العجل (البقر) نحو 82 دولاراً بينما يبلغ سعرها 115 دولاراً إذا كانت بلحم الخنزير.

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