شاهد: اعتقال 100 شخص إثر اشتباكات بين الشرطة ولاجئين في عاصمة جنوب إفريقيا

قالت شرطة جنوب إفريقيا إن نحو 100 شخص اعتقلوا الأربعاء ال30 من تشرين أول/أكتوبر في إطار عملية لتفريق مجموعة من اللاجئين وطالبي اللجوء الذين نظموا اعتصاما بالقرب من وكالة الأمم المتحدة للاجئين في كيب تاون.

ويعتصم اللاجئون وطالبو اللجوء خارج مكاتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة منذ أسابيع، مطالبين بنقلهم خارج جنوب إفريقيا، بسبب عدم شعورهم بالأمان بعد موجة من أعمال العنف والشغب استهدفتهم.

ويريد اللاجئون العودة إلى أوطانهم أو نقلهم إلى بلد أخر بعد موجة من الهجمات القاتلة التي شهدتها البلاد في آيلول/سبتمبر، والتي أودت بحياة 10 أشخاص على الأقل.