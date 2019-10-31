شاهد: أطباق رومانية مستوحاة من وصفات عمرها 2000 عام

شارك مجموعة من الطهاة المحترفون في إقامة مأدبة طعام خاصة جدا أقيمت في موقع أثري في إسبانيا.

الأطباق التي وضعوها على المائدة ليست عادية ولا معاصرة، بل على العكس تم تحضيرها بالاعتماد على وصفات تعود إلى 2000 عام مضت. حضرها الطهاة الرومان في المنطقة مستعملين لحوم ومنتجات كانت متوفرة حولهم آنذاك، وساعدهم على هذا مجموعة من المختصين بالتاريخ والآثار.

الطبق الرئيسي كان حساء لحم الحمل المطبوخ بخل السمك "أوكسيغارم" ومحشي بلحم الغزال ولحم الخنزير البري. وإلى جانب الطبق صنع الطهاة خبزا من قمح الحجل، وهو قمح أحادي البذرة كان يزرع في المنطقة. بالإضافة إلى الأعشاب التي شاع استخدامها في المطبخ الروماني.

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