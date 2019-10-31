شاهد: سباق "بالكعب العالي" بمناسبة هالووين في الولايات المتحدة الأميركية

احتفل قسم من "مجتمع الميم" (إل جي بي تي) في الولايات المتحدة الأميركية، بعيد هالووين منظمين سباقاً "بالكعب العالي" في شوارع العاصمة واشنطن. المشاركون تنكروا بأزياء مختلفة.

واختار المشاركون في السباق تقليد شخصيات عالمية شهيرة منها سيدة الولايات المتحدة الأولى، ميلانيا ترامب، نجمة البوب الأميركية ليدي غاغا وأيضاً الناشطة البيئية السويدية الشابة غريتا تونبرغ أو أيضاً ملك البوب كما يلقب، مايكل جاكسون.

ولم يخلُ النشاط من بعض الشعارات السياسية، حيث حمل بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها "عزل الرئيس" في إشارة إلى التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي لعزل دونالد ترامب على خلفية الفضيحة الأوكرانية.

يذكر أخيراً أن الاحتفال بهالووين يتم في دول غربية كثيرة حيث تنتشر الديانة المسيحية، وذلك في عشية عيد جميع القديسين الذي يستذكر الموتى، والمفردة تحمل نفس المعنى (عشية القديسين).