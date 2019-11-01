أصدرت محكمة لبنانية الجمعة، حكماً بإعدام سائق أدين بقتل شابة بريطانية كانت تعمل في سفارة بلادها في بيروت في عام 2017.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية "أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان (...) اليوم حكمها في قضية اغتصاب وقتل الدبلوماسية البريطانية ريبيكا دايكس (...) بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهم طارق سمير حويشة".

وقُتلت دايكس (30 عاماً) في كانون الأول/ديسمبر العام 2017. واعترف السائق الذي كان يعمل لدى مجموعة "أوبر" العملاقة للنقل بخنقها بعدما حاول اغتصابها.

ويعمل بعقوبة الإعدام في لبنان، إلا أنه لم تنفذ أي إعدامات منذ العام 2004 بالرغم من صدور أحكام بالإعدام.

هذا وقد وشوهدت دايكس للمرة الأخيرة ليلة 15 كانون الاول/ديسمبر 2017 في حفلة في منطقة الجميزة شرق بيروت.

وبحسب التحقيقات، استقلت الضحية سيارة المتهم بعيد منتصف الليل. ولاحقاً، عثر على جثة الشابة ملقاة على جانب الطريق بدون محفظتها وأوراقها الثبوتية.

وكانت دايكس تعمل موظفة لدى هيئة التنمية الدولية في السفارة البريطانية في بيروت.

للمزيد على يورونيوز: