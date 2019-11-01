قال حزب الله يوم الجمعة الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني إنه يتعين على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تستمع إلى المطالب التي أشعلت الاحتجاجات ضد حكام البلاد ودفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الاستقالة من منصبه.

وقال زعيم الحزب حسن نصر الله في خطاب متلفز "يجب تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن ... ويجب على الحكومة الجديدة أن تستمع لمطالب الناس الذين خرجوا إلى الشوارع وأن تلتزم الشفافية."

يأتي هذا في الوقت الذي يعارض حزب الله استقالة التحالف الذي كان جزءًا منه.

وقال "يجب أن يكون هناك عمل جاد لأن الوقت ضيق وكذلك صبر الناس" مضيفاً أن هدف الحكومة يجب أن يكون استعادة الثقة.

كما أضاف أن استقالة الحريري جمدت خطة الإصلاح الحكومي، ودعا إلى الحوار بين جميع الأطراف السياسية اللبنانية وممثلي المحتجين.

وأعيد فتح المصارف اللبنانية، التي كانت مغلقة منذ 18 تشرين الأول/ أكتوبر كنيجة لاندلاع المظاهرات، يوم الجمعة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر ، في ظل تكدس قوائم الانتظار ومواجهة العملاء لقيود جديدة على التحويلات في الخارج والسحب من حسابات الدولار الأمريكي.

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