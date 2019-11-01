بعد طلب إسرئيل.. إدارة ترامب تحجب عن لبنان مساعدات عسكرية بقيمة 105 مليون دولار

قال مصدران أميركيان لوكالة رويترز مساء الخميس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت حجب مساعدات عسكرية قدرها 105 مليون دولار عن لبنان.

وقال أحد المصدرين إن الخارجية الأميركية لم توضح للكونغرس سبب حجب المساعدات، التي تضمنت نظارات خاصة للرؤية الليلية وأسلحة تستخدم في تأمين الحدود وكان من المفترض إمداد بيروت بها في شهر مايو – أيار المقبل.

حزب الله؟

وطبقاً لرويترز، تسعى واشنطن إلى تدعيم الجيش اللبناني باعتباره من أكبر مؤسسات الدولة قدرة على حفظ الاستقرار في ظل إقامة الآلاف من اللاجئين السوريين بها وانتشار النزاعات في الشرق الأوسط.

إلا أن واشنطن أعربت سابقاً عن قلقها بشأن الدور المتزايد لحزب الله، المدعوم من إيران، في إدارة لبنان وخاصة في ظل التصنيف الأميركي للحزب كمنظمة إرهابية.

وحذر أحد المسؤولين الاثنين من أن حجب المساعدات قد يدفع ببيروت للتوجه إلى روسيا بحثاً عن المساعدة الأمنية في ظل توغل النفوذ الروسي في سوريا منذ انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق البلاد.

وفشلت مساعي حكومة سعد الحريري المستقيلة حديثاً في الإفراج عن 11 مليار دولار من المساعدات التي تعهد بها مانحون دوليون للبنان خلال مؤتمر باريس العام الماضي.

دور إسرائيل في حجب المساعدات:

مسؤولون رسميون في تل أبيب كانوا طلبوا من واشنطن اشتراط المساعدات العسكرية إلى لبنان بالتخلص من السلاح النوعي لحزب الله وخصوصا الصواريخ الدقيقة، وأن أياً دون ذلك سيصبح مشكلة في أعين إسرائيل..

وتتهم تل أبيب الجيش اللبناني بالعجز عن وقف تسلح حزب الله بصواريخ موجهة بدقة، وهو ما تسعى إسرائيل لإحباطه بحسب المسؤولين العسكريين والرسميين.

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