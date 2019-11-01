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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: أكبر كرنفالات هالوين في هوليوود وترامب يسرق الأضواء فيه

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بقلم:  يورونيوز 
شاهد: أكبر كرنفالات هالوين في هوليوود وترامب يسرق الأضواء فيه
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تجمع آلاف المحتفلين بعيد الهالوين في شارع سانتا مونيكا في ويست هوليوود بولاية كاليفورنيا في تقليد سنوي تحييه المدينة كل عام.

يعتقد أن هذا الكرنفال هو الأكبر من نوعه في العالم، حيث لا يكتفي بسكان لوس أنجلوس بل يجذب سياحاً من كافة أنحاء العالم.

تميز الكثير من رواد المهرجان هذا العالم بأرديتهم وتنكرهم المخيف حيناً والطريف حيناً آخر، وتلألأ الشارع بالألوان والأضواء طوال ليل الخميس 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

ولم تغب السياسة عن الكرنفال، فكان الجدل حول عملية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاضراً في قلب الاحتفال، حيث ألهم مجموعة من الأصدقاء خرجوا بقمصان بيضاء كتب عليها "نافخو الصفارات"، في إشارة إلى الترجمة الحرفية للمصطلح الذي يطلق على الشخص الذي يكشف معلومات سرية ويبلغ عن مخالفات، وأخذوا بنفخ الصافرات في وجه شخص متنكر كترامب.

ويمتد الكرنفال على طول شارع سانتا مونيكا في مدينة ويست هوليوود، التي تقع بين بيفرلي هيلز وحي هوليوود في لوس أنجلوس.

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