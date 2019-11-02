لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

هولندا

شاهد: خطأ ساذج يُفسد احتفال هولندا بتسلمها طائرة مقاتلة من طراز F35

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
شاهد: خطأ ساذج يُفسد احتفال هولندا بتسلمها طائرة مقاتلة من طراز F35
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

تحول حفل استقبال سلاح الجو الملكي الهولندي بأول طائرة أمريكية مقاتلة من طراز F35A إلى أضحوكة بسبب خطأ ساذج من المهندسين بقاعدة ليوفاردن الجوية.

واصطف أعضاء القوات الجوية الملكية الهولندية انتظاراً لاستقبال الطائرة عبر رشها بالمياه كما هو معتاد في مراسم تحية الطائرات الجديدة الحربية منها والمدنية قبل أن يقع ما لم يتوقعه أحد.

وفوجئ الجميع برؤية رشاشات المياه تطلق رغوة كثيفة غمرت الطائرة الجديدة بالكامل وهو ما أصاب قائدها والحضور بدهشة كبيرة.

وظهر لاحقاً أن الفنيين بالقاعدة اضطروا للتعامل مع حريق سابق وغفلوا عن تحويل دفع الرشاشات من الرغوة المضادة للنيران إلى المياه.

Johan van Deventer/twitter

ولم يتضح بعد إذا ما أضرت الواقعة بالطائرة الجديد أم لا، غير أنه من الممكن أن تحدث مثل تلك الرغوة ضرراً بالمزايا الخارجية للطائرة المقاتلة كإفساد طلائها المتميز بامتصاص شعاع الرادارات.

إقرأ ايضاً:

العراق ينتفض: أكبر مظاهرة تشهدها بغداد منذ 2003 ضد "الطغمة الحاكمة"

نصر الله: استقالة الحريري جمدت الإصلاح وعلى الحكومة الجديدة أن تستمع لمطالب المحتجين