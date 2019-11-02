قال الجنرال حسن سلامي، رئيس الحرس الثوري الإيراني، إن بلاده تمتلك القدرة العسكرية لمواجهة أي تهديد خارجي محتمل وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي كلمة ألقاها اليوم السبت قال سلامي: "لدينا قدر كاف من الصواريخ أكثر من احتياجنا، فهدفنا واضح وقوتنا جاهزة تماماً، وأكد سلامي على أن طهران لا تعتمد على الصواريخ فقط، وأضاف أن بلاده تمتلك القدرات والتكنولوجيا لمواجهة من أسماهم الأعداء.

وألقى سلامي باللوم على الولايات المتحدة في التسبب بمقتل 8.5 مليون شخص عبر التدخل في نزاعات مختلفة حول العالم، بدءاً من حرب المكسيك في القرن التاسع عشر مروراً بالحربين العالميتين وحتى الآن.

وقال سلامي إن إيران قادرة على تحمل الصعوبات الناتجة عن فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد طهران.

وأضاف: "الجميع رأى أن اقتصاد إيران لم ينهار فحسب بل نشط نتيجة الحظر العالمي".

ويواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات كبيرة منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي الشامل الذي وقعته إيران مع القوى الغربية عام 2015 وما تبع ذلك من إعادة فرض عقوبات اقتصادية أمريكية ضد طهران.

وجاءت كلمة سلامي أثناء إزالة الستار عن جدارية إحياءً للذكرى الأربعين لحصار الطلبة الإيرانيين لمقر السفارة الأمريكية السابق في طهران.

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