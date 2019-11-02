قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله تعلن حظر صفحاتها على "تويتر"

أعلنت قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله السبت أن شركة "تويتر" قد حظرت معظم حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرت القناة بأنها "سياسية". وطال هذا الحظر حساب القناة الأساسي باللغة العربية، وباللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. وكتبت القناة على موقعها الإلكتروني أن "شركة تويتر أقدمت على حظر معظم الصفحات الخاصة بقناة المنار عن منصتها وذلك دون اي انذار مسبق".

وأشارت إلى أن الحظر والإيقاف "شمل حسابات الأخبار والبرامج في ما بدا رضوخاً لضغوطات سياسية". وقالت إن حساباتها "تضم أكثر من مليون متابع". ولا يزال حساب القناة الخاص بالخبر العاجل فاعلاً، بالإضافة إلى حسابات أخرى خاصة ببرامج تعرضها القناة.

ويأتي ذلك فيما يشهد لبنان حراكاً احتجاجياً شعبياً منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، أدى إلى استقالة الحكومة.

وأعرب حزب الله أكثر من مرة على لسان أمينه العام حسن نصرالله عن معارضته للتظاهرات ولاستقالة الحكومة. وطلب نصرالله في خطاب له قبل نحو أسبوع من "جمهور المقاومة ترك الساحات" التي يتجمع فيها المتظاهرون. واتهم نصرالله أحزابا وسفارات لم يسمها ب"تمويل" الحراك الحاصل، مشككا في عفويته.

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ويعدّ حزب الله الخصم اللدود لاسرائيل، ويتلقى دعماً من إيران ويقاتل منذ العام 2013 في سوريا دعماً للرئيس السوري بشار الأسد.

وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظّمات الإرهابية في العام 1997. ومنذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأمريكية المفروضة على حزب الله. فرضت الولايات المتحدة وست دول عربية خليجية الأربعاء عقوبات على 25 "كيانا" مرتبطا بإيران وحزب الله.

وفي تموز/يوليو، فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة من كبار مسؤولي حزب الله في لبنان، بينهم نائبان في قرار طاول للمرة الأولى أعضاء في البرلمان اللبناني. وفي 29 آب/أغسطس أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مصرف "جمّال تراست بنك" اللبناني بتهمة تقديم خدمات مالية لحزب الله.

ويوقف تويتر عموماً حسابات يقول إنه "تم التبليغ عنها على اعتبار أنها تخرق قواعدنا المرتبطة بالإساءات" أو "تنتهك قوانين تويتر".