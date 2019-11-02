تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية يتبنى هجوم الجمعة على الجيش المالي (بيان)

تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية السبت هجوماً استهدف الجمعة الجيش المالي في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع النيجر ما أسفر عن مقتل 49 جندياً، وفق حصيلة أعلنها الجيش.

وقال تنظيم الدولة الإسلاميّة في بيان عبر تطبيق تلغرام السبت، "استهدف جنود الخلافة رتل آليات للقوّات الفرنسيّة بالقرب من قرية إنديليمان بمنطقة ميناكا شمال شرق مالي بتفجير عبوة ناسفة".

وكان التنظيم قد تبنّى في وقت سابق الهجوم الذي استهدف الجيش المالي الجمعة في المنطقة نفسها وأسفر عن مقتل 49 جنديّاً، قائلاً في بيان عبر "تلغرام"، "هاجم جنود الخلافة قاعدةً عسكريّة يتمركز فيها جنود من الجيش المالي"، مشيراً إلى تسجيل "اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة".

يُعدّ هجوم الجمعة بين الهجمات الأكثر دمويّةً منذ اجتاح جهاديّون شمال البلاد في 2012، وقد أثار تساؤلات حول قدرة التحرّك لدى الجيش المالي في تلك المنطقة الواقعة على حدود دول عدّة، خصوصاً النيجر وبوركينا فاسو حيث تقع أيضًا هجمات يُنفّذها مسلحون.

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ويأتي الهجوم الذي استهدف أحد أهمّ معسكرات الجيش في المنطقة، بعد شهر من اعتداءين جهاديين في بولكيسي في 30 أيلول/سبتمبر وموندورو بجنوب البلاد قرب بوركينا فاسو في الأوّل من تشرين الأول/أكتوبر. وقُتل وقتذاك أربعون جنديًّا في الهجومين بحسب حصيلة أعلنها مسؤول في وزارة الدفاع المالية. لكنّ مصادر عدّة ذكرت أنّ حصيلة القتلى في الهجومين أكبر من ذلك.