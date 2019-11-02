فيديو: مقتل فلسطيني وإصابة اثنين في غارات إسرائيلية على غزة

شنّت إسرائيل فجر السبت سلسلة غارات استهدفت عشرات الأهداف في قطاع غزّة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني، وذلك ردّاً على إطلاق صواريخ باتّجاه إسرائيل، بحسب ما أفادت مصادر أمنيّة.

واستهدفت الغارات الإسرائيليّة قواعد لحركة حماس ومجموعات متحالفة معها، بحسب مصدر أمني في غزّة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه ضرب "أهدافاً إرهابيّة عدّة لحماس في أنحاء قطاع غزّة"، بما في ذلك موقع بحري ومجمّع عسكري ومصنع أسلحة.

Israeli fighter jets have started striking terror targets in Gaza.



This is in response to 10 rockets fired from Gaza at Israeli civilians earlier tonight. — Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2019

وقال مصدر أمني في غزّة إنّ "قوّات الاحتلال شنّت عشرات الغارات الجوّية على مواقع للمقاومة الفلسطينيّة وأراض زراعيّة، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة وأضرار مادّية جسيمة في هذه المواقع وعدد من المباني المدنيّة القريبة منها".

من جهتها أعلنت وزارة الصحّة التابعة لحماس مقتل فلسطيني السبت بغارة جوّية إسرائيليّة على غزّة. وقالت في بيان إنّ "المواطن احمد.محمد الشحري (27 عاما) استشهد متأثّراً بجراحه التي أصيب بها جراء الاستهداف الإسرائيلي الجوّي غرب خان يونس فجر اليوم".

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق في بيان "أصيب ثلاثة مواطنين بجروح بين خطيرة ومتوسّطة، ونُقلوا إلى مستشفى ناصر بخان يونس" جنوب القطاع. وقال شهود عيان إنّ المصابين الثلاثة أصيبوا إثر غارة جوّية استهدفت موقعَ تدريبٍ عسكريّاً لحماس في غرب خان يونس.

وبحسب مصدر في الفصائل، فإنّ "المضادّات الأرضيّة التابعة للمقاومة قامت بالتصدّي لطائرات الاحتلال وأطلقت صليات من نيرانها تجاهها".

وأعلنت الشرطة والجيش في إسرائيل مساء الجمعة أنّ عشرة "صواريخ" أطلِقت من قطاع غزّة أصاب أحدها منزلاً في جنوب إسرائيل، من دون سقوط جرحى.

وكان دويّ الانفجارات مسموعاً في كلّ أنحاء قطاع غزة، وفقًا لمراسل وكالة فرانس برس.

وشُنّت الضربات الإسرائيليّة رداً على إطلاق صواريخ مساء الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي في عدد من البيانات إنّه تمّ إطلاق ما لا يقلّ عن عشرة صواريخ من غزّة على جنوب إسرائيل، اعترض نظام "القبّة الحديد" ثمانية منها.

وقالت الشرطة الإسرائيليّة في بيان إنّ صواريخ سقطت في سديروت المتاخمة لقطاع غزة، بما في ذلك صاروخ أصاب منزلاً لكنه لم يُلحق أضراراً أو يُسبّب إصابات.

وهي الليلة الثانية على التوالي التي تُطلق فيها صواريخ من القطاع على الأراضي الإسرائيليّة.

وفي آب/أغسطس، أثارت سلسلة من الهجمات الصاروخيّة على غزّة تلاها ردّ إسرائيلي، وكذلك اشتباكات على طول السياج الفاصل في قطاع غزّة، مخاوف من تصعيد بين حماس وإسرائيل.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ العام 2008.

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