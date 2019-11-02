خرج بعض من السكان المحليين في شمال شرق سوريا لتحية أفراد الدوريات الروسية - التركية المشتركة فيما يسمى بالمنطقة الآمنة المحددة وفق الاتفاق المبرم مؤخراً بين موسكو وأنقرة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن الدوريات بدأت قرب بلدة الدرباسة غرب القامشلي وشهدت مشاركة جنود روس وأتراك ومركبات عسكرية وطائرات مسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدوريات المشتركة تتكون من تسع مركبات عسكرية بما فيها مركبة روسية مصفحة لنقل الجنود.

وغطت تلك الدوريات مساحة 110 كيلومترات بعرض المنطقة كما لم ترفع المركبات الأعلام الروسية أو التركية بناء على طلب روسي.

واضطرت القوات الكردية، التي تصفها أنقرة بأنها "مجموعة إرهابية"، للانسحاب من المنطقة في أعقاب عملية "نبع السلام" العسكرية التركية وما تلاها من اتفاق روسي – تركي بشأن المنطقة التي يمتد عمقها 30 كيلومتراً.

وتسيطر القوات التركية والقوات السروية المعارضة للرئيس بشار الأسد على بلدات تل الأبيض وراس العين وما يحيط بهما في شمال شرق سوريا.

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