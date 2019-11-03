شاهد: حزن وخيبة أمل في إنجلترا بعد هزيمة منتخب الرغبي أمام جنوب إفريقيا

أصيب مشجعو منتخب إنجلترا للريغبي في لندن بخيبة أمل كبيرة وغنتابهم الحزن بعد هزيمة فريقهم أمام جنوب أفريقيا بـ 32-12 في نهائي كأس العالم للرغبي السبت. وتجمع المشجعون أنجلترا وجنوب إفريقيا في الحانات والنوادي في المدينة في وقت مبكر من صباحالسبت لمشاهدة المباراة على شاشات كبيرة. وبينما عبر مشجعو جنوب إفريقيا عن فخرهم بمنتخبهم بهذا الإنجاز، لم يستطع مشجعو إنجلترا تصديق الموقف والاعتراف بأن فريقهم احتل المركز الثاني.
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