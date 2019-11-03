حكم الفيديو يحرم ريال مدريد من تصدر الدوري الإسباني

حُرم نادي ريال مدريد الإسباني من اعتلاء صدارة بطولة الدوري بعد التعادل سلبياً مع ضيفه ريال بيتيس في مباراة شهدت إلغاء حكم تقنية الفيديو المساعد هدفاً لرجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقلب ليفانتي الطاولة على ضيفه برشلونة المتصدر وحامل اللقب في العامين الأخيرين عندما تغلب عليه 3-1، ولكن ريال مدريد رفض الهدية بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ريال بيتيس السبت في المرحلة الثانية عشرة من البطولة.

وكان برشلونة البادئ بالتسجيل عبر قائده الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن ليفانتي رد بقوة مطلع الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف في سبع دقائق عبر خوسيه كامبانيا (61) وبورخا مايورال (63) والصربي نيمانيا رادويا (68).

وحقق ليفانتي فوزه الثاني تواليا والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 17 نقطة وصعد إلى المركز الثامن، موقفا الانتصارات المتتالية للنادي الكاتالوني عند خمسة، وملحقا به الخسارة الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 22 نقطة بفارق الأهداف أمام ريال مدريد وبات مهددا بفقدان الصدارة في حال فوز غرناطة (20 نقطة) على ضيفه ريال سوسييداد الأحد في ختام المرحلة.

وعلق لاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس على الخسارة قائلا "حققنا الاصعب وهو التقدم في النتيجة، لكن في الشوط الثاني كانت لديهم هجمات متتالية وسجلوا الاهداف وباتت مهمتنا مستحيلة".

وجاءت خسارة النادي الكاتالوني الذي يملك مباراة كلاسيكو مؤجلة مع غريمه ريال مدريد سيقام في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، قبل استضافة سلافيا براغ التشيكي الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء عندما تعرض المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو للعرقلة من لاعب الوسط خورخي ميرامون فانبرى لها ميسي بيسراه بنجاح (38).

وهو الهدف الخامس لميسي في الدوري هذا الموسم، والثامن في مرمى ليفانتي في مسيرته الاحترافية والـ500 بالقدم اليسرى في مختلف المسابقات مع برشلونة.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة بإصابة مهاجمه سواريز بربلة ساقه اليمنى فدخل كارليس بيريز مكانه (41).

وضغط ليفانتي بقوة في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل عندما استغل لاعبوه كرة شتتها جيرار بيكيه فوصلت إلى خوسيه لويس موراليس الذي هيأها لكامبانيا عند نقطة الجزاء فسددها قوية بيمناه داخل مرمى الحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن (61).

ومنح مايورال، المعار من ريال مدريد، التقدم لليفانتي بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة عندما تلقى كرة من كامبانيا وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة لتير شتيغن (63).

ودفع مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي ببوسكيتس مكان التشيلي أرتورو فيدال (65) والواعد أنسو فاتي مكان البرازيلي أرثر ميلو (67)، لكن ليفانتي زاد غلته بالهدف الثالث عبر رادويا الذي استغل كرة رأسية للانغليه أبعدها من باب المرمى اثر ركلة حرة جانبية فسددها "على الطائر" قوية بيسراه من حافة المنطقة ارتطمت بقدم بوسكيتس وخدعت تير شتيغن (68).

وقلص ميسي الفارق عندما تبادل الكرة مع غريزمان وتوغل داخل المنطقة وتابعها داخل المرمى بيد انه ألغي بداعي تسلل المهاجم الفرنسي بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر" (74).

رويترز

رفض الهدية

وأهدر ريال مدريد نقطتين ثمينتين وفرط في انتزاع الصدارة بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه ريال بيتيس صفر-صفر.

وفرض ريال مدريد سيطرته أغلب فترات المباراة دون أن ينجح في هز الشباك، علما بأن مهاجمه الدولي البلجيكي إدين هازار سجل هدفا في الدقيقة التاسعة ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر".

وفرض حارس مرمى بيتيس جويل روبليس نفسه نجما للمباراة بتصديه لأكثر من فرصة للنادي الملكي أبرزها تسديدة الفرنسي كريم بنزيمة (7)، ثم رأسية القائد سيرخيو راموس (15)، ثم تسديدة قوية للأخير من مسافة قريبة (44)، وأخرى زاحفة لبنزيمة من خارج المنطقة (44).

وكانت أول وأخطر فرصة لريال بيتيس تسديدة خادعة للدولي الفرنسي نبيل فقير من داخل المنطقة بجوار القائم الأيسر للبلجيكي تيبو كورتوا (22).

وكاد لورين مورون يفعلها بتسديدة بعيدة بعدما انتبه لخروج كورتوا من عرينه بيد ان الاخير ابعدها بصعوبة الى ركنية (45).

وأهدر الفرنسي فيرلان مندي فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة من الألماني طوني كروس خلف الدفاع فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة منفردا بالحارس لكنه سدد بجوار القائم الأيمن (65).

وكاد فقير يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها كورتوا بصعوبة الى ركنية (82).

وأهدر البديل البرازيلي فينيسيوس جونيور فرصة ذهبية لمنح الفوز لفريقه في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع عندما تهيأت أمامه كرة أمام المرمى فلعبها زاحفة تصدى لها الحارس.

وبدورهما رفض إشبيلية وضيفه أتلتيكو مدريد هدية ليفانتي وفرصة انتزاع الصدارة بتعادلهما 1-1 في قمة المرحلة.

وكان إشبيلية الطرف الأفضل في الشوط الأول وترجم سيطرته إلى هدف عبر لاعب الوسط الأرجنتيني فرانكو فاسكيز التقدم لإشبيلية بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من مواطنه إيفر بانيغا (28).

وتحسن أداء أتلتيكو مدريد في الشوط الثاني بدخول دييغو كوستا مكان الفرنسي توما ليمار، فسجل البديل هدفا برأسه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من الأرجنتيني أنخل كوريا بيد أنه ألغي بداعي تسلل الأخير بعد اللجوء لتقنية "في إيه آر" (55).

ولم يتأخر أتلتيكو مدريد في هز شباك الفريق الأندلسي وتحديدا بعد خمس دقائق عبر موراتا بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من البديل الدولي الكولومبي سانتياغو أرياس (60).

وحصل أتلتيكو مدريد على ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية "في إيه آر" بسبب عرقلة الصربي نيمانيا غودليلي للقائد كوكي فانبرى لها كوستا وتصدى لها الحارس التشيكي توماس فاتشليك (72).

وصعد فالنسيا الى المركز التاسع بفارق الاهداف خلف جاره ليفانتي بفوزه الثمين على مضيفه إسبانيول بهدفين لدانيال باريخو (69 من ركلة جزاء) والأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز (80) مقابل هدف لمارك روكا (31 من ركلة جزاء).

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