شاهد: مجندة إسرائيلية تطلق النار على شاب فلسطيني أعزل

بثت القناة 13 الإسرائيلية يوم السبت فيديو لمجندة إسرائيلية أطلقت الرصاص على ظهر شاب فلسطيني أعزل في واقعة تعود للعام الماضي.

وقالت القناة إن الفيديو يعود لشاب فلسطيني أراد العبور إلى إسرائيل من الضفة الغربية فمنعته المجندة وأمرته بأن يعود أدراجه قبل أن تطلق الرصاص على ظهره عن بُعد ليقع أرضاً في الحال.

הערב במהדורת השבת ב- @newsisrael13 נביא תיעוד בלעדי של אחד מלוחמי מג"ב מבצע ירי בכדור ספוג לעבר פלסטיני שלא מהווה סכנה וידיו באוויר



הפלסטיני שרצה להיכנס לישראל הורחק בידי לוחמי מג"ב ובעודו חוזר לשטחים נורה בגבו ללא כל סיבה ונפצע pic.twitter.com/11A4CrEDhz — yishai porat (@yishaiporat) November 2, 2019

وهذا النوع من الرصاص مغطى بطبقة من البلاستيك ويستخدم عادة لمكافحة أعمال الشغب.

وتضمن تحقيق القناة الإسرائيلية رسائل نصية للمجندة وزملائها يتفاخرون فيها بإطلاقها للنار على الشاب المصاب.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية إنها أكملت التحقيق الجنائي حول الواقعة عبر أربع جلسات للاستجواب دون أن تفصح عن موعد إعلان قرارها النهائي بشأنه.

وطبقاً لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، طلبت المجندة من زملائها التكتم على الواقعة ولكن تحقيقاً آخر حول ضرب جنود إسرائيليين لفلسطيني في واقعة منفصلة زج بقضيتها إلى العلن.

وأضافت هآرتس أن قاضي التحقيق قال إن الجندية أطلقت النار على الشاب "كنوع غريب من أنواع الترفيه" بينما قالت الشرطة الإسرائيلية إنه تم نقل المجندة من شرطة حرس الحدود عقب اكتشاف الواقعة.

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