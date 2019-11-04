احتجاجات ضد زيارة الملك الإسباني إلى برشلونة وإجراءات أمنية مشددة

التقت العائلة الملكية الإسبانية وعلى رأسها الملك فيليبي السادس، مع الفائزين بجائزة مؤسسة أميرة جيرونا في برشلونة، حيث دعا المتظاهرون المؤيدون لاستقلال كتالونيا وتزامنا مع مراسم الاحتفال الخاص بتقديم الجوائز، إلى الاحتجاج ضد زيارة الملك، وضد سجن زعماء الإقليم المؤيدين للاستقلال.

وكان المحتجون تظاهروا سلميا يوم السبت، بالقرع على الأواني أمام المقر الخاص بحفل تسليم الجوائز. وبمناسبة الزيارة شددت السلطات الإسبانية في برشلونة من الإجراءات الأمنية، حيث تشهد المدينة عاصمة الاقليم سلسلة من الاحتجاجات المؤيدة للانفصال منذ منتصف الشهر الماضي، عندما قضت المحكمة الإسبانية العليا بسجن تسعة سياسيين ونشطاء بأكثر من 13 سنة، لدورهم في محاولة الاستقلال الفاشلة سنة 2017.

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