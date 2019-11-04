استقالة الوزراء الأردنيين تمهيداً لتعديل حكومي

قدم الوزراء في الأردن الإثنين استقالاتهم الى رئيس الحكومة عمر الرزاز تمهيدا لتعديل سيكون الرابع على حكومته التي تشكلت في 14 حزيران/يونيو 2018، كما أفاد مصدر رسمي.

وذكر وكالة الأنباء الرسمية ان الرزاز "طلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل على حكومته خلال الأيام المقبلة".

ونقلت عن الرزاز قوله إن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة".

وكان الرزاز أجرى في التاسع من أيار/مايو الماضي تعديلاً وزارياً هو الثالث على حكومته وشمل ثمانية وزراء. وكان التعديل الثاني في 22 كانون الثاني/يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر رحلة مدرسية أودت بحياة 21 شخصا جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

وكان التعديل الأول في 11 تشرين الاول/أكتوبر من العام الماضي وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.

وثد شكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل. ويعاني الأردن، الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار.

وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 ملايين لاجئ سوري، مؤكدة أن كلفة استقبالهم فاقت 10 مليارات دولار.

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