شاهد: أستراليون يمرحون "كالمجانين" في مياه الأمطار بعد سنوات من الجفاف

وسط برك مياه الأمطار حيثما وجدت، ابتهج الأهالي في ولاية نيوساوث ويلز جنوب شرقي أستراليا بهطول أمطار غزيرة، بعد ثلاث سنوات من الجفاف تصحرت خلالها المروج وتحول خضارها إلى يباس. وأظهر شريط مصور التقط في "بورك" من ولاية نيوساوث ويلز شابان يمرحان في بركة مياه صغيرة، بعد أن بدأت الأمطار في النزول يوم السبت. وقال مكتب الرصد الجوي في أستراليا، إن أجزاء من الولاية بلغ فيها منسوب المياه 100 ملمترا كامل يوم الأحد، الأمر الذي سعد به الفلاحون كثيراً...