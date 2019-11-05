عنف بين مسلمين ومسيحيين في مالاوي بسبب الحجاب

جرت مواجهات عنيفة بين سكان مسلمين ومسيحيين في مالاوي إثر رفض مدرسة أنغليكانية استقبال طالبات يرتدين الحجاب، وفق ما عُلم الثلاثاء من مصادر متطابقة.

وأدخل شخصان المستشفى إثر هذه الصدامات التي وقعت أمس الإثنين في اقليم بالاكا في جنوب شرق مالاوي، بحسب ما أفاد أرنولد كاباشيكا وهو مسؤول محلي في الأجهزة الصحية.

وبين الجريحين إمام أصيب في هجوم بالحجارة على مسجد، بحسب المصدر ذاته.

وقال فيليكس ميسومالي وهو المتحدث باسم الشرطة المحلية إن التوتر بين الطائفتين بدأ اثر قرار من الكنيسة الأنغليكانية بالتوقف عن السماح لتلميذات الابتدائي بارتداء الحجاب في الفصل.

وجرت مواجهات استمرت عدة ساعات بين مسلمين ومسيحيين ما تسبب في أضرار كبيرة بمدارس ومنازل ومسجد الإقليم، بحسب جوزيف سوكا المسؤول الإقليمي عن الأمن.

وعاد الهدوء الثلاثاء الى المنطقة "والوضع بات تحت السيطرة" بحسب المصدر ذاته.

وعزا المتحدث باسم مسلمي مالاوي دينالا شابوليكا مسؤولة الحوادث الى رفض الكنيسة قبول فتيات محجبات في المدرسة في وقت تمنع فيه الحكومة كل تمييز بحق الأطفال الذين يحملون ما يشير الى انتماء ديني.

وتابع "ان هذا ما أثار غضب الطائفة المسلمة ودفعها الى رد الفعل بهذه الطريقة".

ولم يصدر أي رد فعل من الحكومة الثلاثاء.

وتعد مالاوي 19 مليون نسمة 68 بالمئة منهم مسيحيون، والحوادث الطائفية نادرة الحدوث في هذا البلد.