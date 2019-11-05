شاهد: دمى فريدة من نوعها في مهرجان الدمى الدولي في تبليسي

هذه ليست دمى اعتيادية، يتم تقديمها للأطفال في أعياد الميلاد، بل دمى استثنائية تم تصميمها بدقة عالية. كل تفاصيل الدمية تمت دراستها وتعتبر بحد ذاتها عملا فنيا، بدءاً من اللباس ومروراً بالحذاء ووصولاً إلى زينة الشعر.
صُنعت هذه الدمى من قبل الفنانة الألمانية المشهورة سيلفيا فيسر ويصل سعر الدمية الواحدة إلى عشرة آلاف دولار أمريكي. وصُنعت أجساد الدمى من هيكل عظمي مغطىً بالجلد، أما الوجه والأذرع فصنعت من البورسلين ومرسومة باليد عدة مرات للحصول على الميزات الصحيحة للبشرة الأقرب إلى الطبيعية. بعض الدمى زينت بأحجار شبه كريمة أو بلورات.
كما تختلف الدمى المعروضة في المعرض من حيث الأسلوب والرسم والتقنية، وتقول سيلفيا فيسر إن هذا التنوع يجعل من فن صناعة الدمى فريداً من نوعه.
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