لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

الشِيلِي

شاهد: اشتعال النيران في شرطيين بعد تعرضهما لهجوم بقنابل مولوتوف خلال احتجاجات تشيلي

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
شاهد: اشتعال النيران في شرطيين بعد تعرضهما لهجوم بقنابل مولوتوف خلال احتجاجات تشيلي
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

نشرت شرطة تشيلي فيديو مصور تم التقاطه بواسطة كاميرا مثبتة في زي أحد رجال الأمن ويظهر فيه اشتعال النيران في اثنين من قوات مكافحة الشغب عقب تعرضهما لهجوم بقنابل مولوتوف ألقيت عليهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد يوم الاثنين.

وأظهرت اللقطات مجموعة من الضباط وهم يرتدون الملابس الواقية ويتجمعون في شكل دائرة، قبل أن يتم استهدافهم بقنابل مولوتوف.

وتسببت إحدى القنابل في اشتعال النيران في عنصرين من قوات مكافحة الشغب. وأظهرت الصور محاولة باقي عناصر قوات الأمن إخماد النيران التي اشتعلت في الشرطيين.

وقالت الشرطة التي نشرت الصور عبر موقع تويتر، إن الضباطين اللذين تعرضا لـ "الهجوم الجبان"، يخضعا للعلاج من حروق شديدة في الوجه في وحدة العناية المركزة.

للمزيد على يورونيوز:

رئيس تشيلي يعلن عن تعديل حكومي واسع على خلفية احتجاجات حاشدة ضد التفاوت الإجتماعي

دعوات إلى اضراب عام في تشيلي رغم إعلان الرئيس عن تدابير اجتماعية

شاهد: تواصل الاحتجاجات في تشيلي ووزير المالية يقول إن الوضع سيؤثر على الإقتصاد