رصدت كاميرات المراقبة المزروعة في محطة كوليسيوم في أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عملية إنقاذ قام بها أحد الموظفين التابعين للشركة العامة للنقل السريع.

وكما يظهر الفيديو أعلاه، أنقذ العامل راكباً بعدما سقط على السكة الحديدية في محطة المترو، ونجح بسحبه إلى الرصيف قبل وصول المترو بثوانٍ قليلة.

وكان جون أوكونور، مشغل القطارات السابق والذي تمت ترقيته ليصبح مشرف نقل في الشركة، متواجداً في المحطة عند حوالي الساعة 5:20 مساء يوم الأحد.

وكان أوكونور يحاول تنظيم الراكبين الذين توافدوا بقوة إلى المحطة عقب انتهاء مباراة فريق أوكلاند رايدرز لكرة القدم الأمريكية. وعندئذ وقعت الحادثة.

وقالت وكالة محلية في بيان نشرته يوم أمس الإثنين "كان هناك رجل ثمل، وسقط عن طريق الخطأ على السكة الحديدية، بينما كان القطار يقترب بسرعة".

وأضاف البيان "صرخ أوكونور بالرجل، ودعاه إلى الصعود فوراً، وعندما لم يتحرك الأخير بالسرعة الكافية، أمسك به أوكونور من كتفيه وانتشله من درب القطار".

ووصف مسؤولون في المحطة وعدد من الركاب أوكونور بـ "البطل"، إلا أنه اعتبر "أنه من المحرج أن يُطلق عليه لقب البطل بينما هو كان يؤدي واجبه فقط".

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