مقتل 37 عاملاً في هجوم على موكب شركة كندية في بوركينا فاسو

تعرض موكب تابع لشركة تعدين كندية ويضم عمالاً من بوركينا فاسو لهجوم في شرق الدولة الإفريقية أسفر عن سقوط 37 قتيلاً، وفق ما أعلنه حاكم المنطقة.

وأوضحت الشركة في بيان أن الهجوم استهدف موكباً من خمسة باصات يقل عمالاً ومتعهدين ومورّدين على ارتباط بشركة التعدين، وكان يتنقل بمرافقة عسكريين.

ووقع الهجوم على بعد 40 كلم من منجم بونغو التابع للشركة الكندية والذي لم يتضرر بحسب الشركة.

وقدمت "سيمافو" في بيانها تعازيها "إلى عائلات الضحايا" وأكدت "دعمها المطلق لقوات الأمن في بوركينا فاسو".

وتملك الشركة التي تتخذ مقراً لها في مونتريال منجمين في بوركينا فاسو هما بونغو في الشرق ومانا في غرب البلاد.

ويشهد هذا البلد منذ خمس سنوات أعمال عنف تنسب إلى حركات جهادية، بعضها على ارتباط بتنظيم القاعدة وبعضها الآخر بايع تنظيم الدولة الإسلامية.

وأسفرت الاعتداءات الجهادية المتزايدة والدامية منذ مطلع 2015 ولا سيما في شمال البلاد وشرقها، عن سقوط حوالى 649 قتيلاً بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس وحوالى 500 ألف نازح وفق تعداد الأمم المتحدة.

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