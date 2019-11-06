إردوغان يعلن اعتقال أرملة البغدادي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الأربعاء أن سلطات بلاده اعتقلت أرملة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي الذي قُتل في عملية أمريكية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر في سوريا.

وقال إردوغان أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة "أسرنا زوجته، أُعلن ذلك للمرة الأولى، لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر".

هذا وأضاف أن تركيا اعتقلت كذلك شقيقة البغدادي وصهره، وهو ما أعلنته وسائل إعلام تركية رسمية الثلاثاء.

وانتقد إردوغان الولايات المتحدة لإثارة ضجّة كبيرة بشأن عملية قتل البغدادي قائلاً "أطلقوا عملية علاقات عامة كبيرة للغاية".

وقُتل البغدادي في عملية نفّذتها قوات أمريكية خاصة بمساعدة مقاتلين من فصائل كردية في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، قرب الحدود مع تركيا.

وجاء قتل البغدادي غداة العملية العسكرية التي نفّذتها تركيا ضد الفصائل الكردية التي كانت حليفًا أساسيًا للغرب في إطار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. لكن أنقرة تعتبر القوات الكردية "إرهابية".

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