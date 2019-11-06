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سوريا

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما زالت تنتظر ردودا بشأن ترسانة سوريا

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بقلم:   Ahmed Gannouni  مع أ ف ب
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما زالت تنتظر ردودا بشأن ترسانة سوريا
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رويترز
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صرح المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس لصحافيين الثلاثاء أن هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة ما زالت تنتظر ردودا على أسئلة بشأن ترسانة سوريا.

وقال أرياس في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي بمشاركة سوريا "ما زالت هناك أسئلة عالقة ... لتوضيح النقص في التصريحات الأولية" لسوريا بشأن ترسانتها الكيميائية.

وأضاف أن "سؤالين رئيسيين يتطلبان إلتزاما حازما ومتواصلا من الأسرة الدولية في سوريا، للتحقق من أن سوريا أعلنت عن مخزونها من الاسلحة الكيميائية بالكامل وللتحقيق في الإدعاءات باللجوء إلى الكيميائي سلاحا في سوريا".

وذكر مدير المنظمة بأنه "يعود إلى سوريا أمر إحترام إلتزاماتها الدولية بالكامل".

وتحدث عن فريق في المنظمة مكلف تحديد المسؤولين عن إستخدام أسلحة كيميائية في سوريا، موضحا أنه "ينتظر تقريرا أول في الأشهر المقبلة".

وأشار دبلوماسي غربي إلى إحتمال كبير أن تحاول سوريا إستخدام أسلحة كيميائية في إدلب (شمال غرب) التي ما زالت خارجة عن سلطة دمشق.

وذكر دبلوماسي طالبا عدم كشف هويته أن "اليوم الذي تطلق فيه القوات السورية حملة إدلب، يمكن أن تستخدم الوسيلة نفسها، إستخدام أسلحة كيميائية لترهيبها"، موضحا أن "الأمر مجد ويتم بسرعة، نرى مدنيين يغادرون المنطقة ونرى مجموعات مسلحة تفاوض حول إستسلامات".

وقال مصدر دبلوماسي آخر أن روسيا أدانت من جديد خلال الإجتماع عمل المنظمة في سوريا معتبرة أنه منحاز.

ونفت دمشق باستمرار إستخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ 2011.

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