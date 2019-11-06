بدء الجلسات العامة للتحقيق الهادف لعزل ترامب الأسبوع المقبل

ستجري أولى جلسات الاستماع في التحقيق لهادف الى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اول يومين من الأسبوع المقبل، حسبما صرح النائب آدم شيف المشرف على العملية، مع دخول التحقيق مرحلته العلنية.

وقال شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في بيان ان مسؤولين بينهما وليام تايلور، السفير الأميركي الحالي لدى أوكرانيا الذي دعم اتهام ترامب بالسعي إلى ممارسة ضغوط على كييف للتحقيق في منافسه جو بايدن من اجل مكاسب سياسية شخصية، سيدلي بشهادته الأربعاء المقبل، بينما ستقدم السفيرة الأميركية السابقة لأوكرانيا ماري يوفانوفيتش شهادتها الجمعة المقبلة.

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