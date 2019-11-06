توقيف سامي الفهري مالك قناة الحوار التونسية في اتهامات تتعلق بغسيل أموال وفساد

أعلن القضاء التونسي الأربعاء توقيف قطب الاعلام ومالك تلفزيون الحوار الخاص سامي الفهري لمدة خمسة أيام على ذمة النيابة في شبهة تتعلق بتبييض أموال وفساد.

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليتي لفرانس برس الأربعاء "تم الاحتفاظ بسامي الفهري على ذمة النيابة العمومية بشبهة غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب" تتعلق بالشركة المُصادرة "كاكتوس برود".

كما تم توقيف المتصرف القضائي على الشركة ومسؤول آخر، وفقا للسليتي.

وقرر القضاء منذ أسبوع حظر السفر على الفهري مالك قناة "الحوار التونسي" الخاصة والتي تلقى متابعة واسعة من قبل التونسيين.

وسجن الفهري لأكثر من سنة ما بين عامي 2012 و2013 على ذمة قضايا فساد تتعلق بشركة "كاكتوس برود".

واتهم سامي الفهري في 2012 ب "التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية" من خلال شركة كاكتوس التي كان يمتلكها بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وسامي الفهري الذي أسس في 2011 قناة "التونسية"، كان قبل ذلك منتجا وشريكا لبلحسن الطرابلسي صهر بن علي الفار من العدالة وقد وضعت حصته في شركة كاكتوس (51 بالمئة) تحت ادارة متصرف قضائي.

وهزت قضية سجن رجل الأعمال ومؤسس قناة "نسمة" الخاصة نبيل القروي الرأي العام في تونس، خصوصا لكونه كان مرشحا للانتخابات الرئاسية التي حل فيها ثانيا وتم اطلاق سراحه قبل انتهاء الحملة الانتخابية للدورة الثانية.

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