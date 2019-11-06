يقوم الفنان الإيطالي أندريا غانديني، البالغ من العمر 22 عامًا، بنحت جذوع الأشجار الميتة وتحويلها لأعمال فنية.
معظم أعماله موجودة في العاصمة الإيطالية، لكنه قام بالنحت في مدن إيطالية أخرى وفي بلدان أخرى.
وتشمل أعماله منحوتات تصور شخصيات ووجوه ناس نائمين أو ميتين، وحيوانات، وبعض معالم روما الأشهر كالكولوسيوم وكاتدرائية القديس بطرس.
وقام الفنان الذي يقول إنه يسعى لوقف الهدر بإنشاء خريطة على موقعه على الإنترنت تشير إلى مواقع أعماله.
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