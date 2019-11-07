مسؤول تركي: أرملة البغدادي كشفت عن "الكثير من المعلومات" عن داعش

قال مسؤول تركي إن أرملة زعيم تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي كشفت عن "الكثير من المعلومات" عن عمل التنظيم بعد القبض عليها العام الماضي. وذكر المسؤول أن الأرملة قالت أن إسمها رانية محمود ولكن إسمها الحقيقي هو أسماء فوزي محمد القبيسي.

وتردد أنها الزوجة الأولى للبغدادي الذي قتل في عملية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في سوريا الشهر الماضي.

واعتقلت هذه المرأة في الثاني من حزيران/يونيو 2018 في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية رفقة عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنته التي قيل أن إسمها ليلى جبير.

وذكر المسؤول أن علاقة المرأتين بالبغدادي تأكدت باستخدام عينات حمض نووي ريبي (دي أن إيه) للبغدادي قدمتها السلطات العراقية. وأضاف "لقد اكتشفنا هوية زوجته الحقيقية بسرعة كبيرة. وقد قدمت الكثير من المعلومات عن البغدادي وطريقة عمل تنظيم داعش".

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأول مرة الأربعاء عن اعتقال أرملة البغدادي. وقال أردوغان أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة "أسرنا زوجته -- أُعلن ذلك للمرة الأولى -- لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر".

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وأكد أن تركيا اعتقلت كذلك شقيقة البغدادي وصهره، وهو ما أعلنته وسائل إعلام تركية رسمية الثلاثاء. وانتقد أردوغان الولايات المتحدة لإثارة ضجّة كبيرة بشأن عملية قتل البغدادي قائلاً "أطلقوا عملية علاقات عامة كبيرة للغاية".

وقُتل زعيم تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في عملية نفّذتها قوات أمريكية خاصة بمساعدة مقاتلين من فصائل كردية في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، قرب الحدود مع تركيا. وجاء قتله غداة العملية العسكرية التي نفّذتها تركيا ضد الفصائل الكردية التي كانت حليفًا أساسيًا للغرب في إطار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. لكن أنقرة تعتبر القوات الكردية "إرهابية".