الصين تبدأ تطوير تكنولوجيا اتصالات الجيل السادس 6G

أكدت السلطات الصينية أنها بدأت رسميا البحث في تكنولوجيا الاتصالات الخاصة بالجيل السادس "جي 6" وأوضحت الصين أنها تسعى من وراء هذه الخطوة إلى تعزيز أحدث الابتكارات اللاسلكية.

وقامت وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة التعليم ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والأكاديمية الصينية للعلوم والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين بإنشاء مجموعة وطنية للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الجيل السادس.

وحسب القائمين على هذا المشروع تتولى مجموعة الترويج، التي تتألف من الإدارات الحكومية ذات الصلة، مسؤولية تعزيز البحث والتطوير في مجال الاتصالات الخاصة بالجيل السادس بينما يشرف فريق الخبراء، الذي يضم 37 خبيرا من الجامعات ومعاهد البحث العلمي والمؤسسات على تقديم اقتراح التخطيط الشامل وتوفير التحقق التكنولوجي لبحوث الجيل السادس.

وقد أصبحت التقنيات المتعلقة بخدمات الهاتف المحمول فائقة السرعة نقطة تعارض رئيسية بين الولايات المتحدة والصين مؤخرا حيث يسعى كل طرف إلى طرح شبكات الجيل الخامس اللاسلكية، والتي توفر سرعة للبيانات أسرع بكثير من تلك التي توفرها منتجات الجيل الرابع الإلكترونية.

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