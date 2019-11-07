التشيك تحقق بمزاعم حول بيع متجر في براغ أقنعة لهتلر

فتحت الشرطة التشيكية تحقيقاً رسمياً بعد ورود بلاغات تفيد ببيع أحد المتاجر في العاصمة براغ قناعاً يجسد الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر.

وسارع كريستوف إيسرانج، السفير الألماني في جمهورية التشيك، بنشر تغريد احتوت على صورة القناع بعد يوم من عيد الهالوين بعد مروره بجانب المحل، معلقاً على الصورة: "لقد عانى التشيكيون كثيرًا في عهد النازيين، لماذا تباع هذه القمامة في وسط براغ؟"

وأكد وزير الداخلية التشيكي جان هاماسيك أن الشرطة بدأت منذ ذلك الحين تحقيقًا حول الواقعة، في حين أكدت الشرطة ليورونيوز أنها "تتعامل مع الأمر" لكنها قالت إنها "لا تملك صلاحية إعطاء مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي".

متحدثة باسم الحي المركزي في براغ قالت لوكالة فرانس برس إن المتجر قد فقد حقه بعقد الإيجار في حي مالا سترانا، في حين قال رئيس بلدية المدينة، بافيل شيشينسكي للوكالة: "دعونا نعترف بأن بعض المتاجر تشوه سمعة منطقة براغ التراثية".

قُتل مئات الآلاف من الأشخاص - معظمهم من اليهود - في الدولة التي كانت تعرف باسم تشيكوسلوفاكيا، في ظل الاحتلال النازي بين عامي 1938 و 1945.

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