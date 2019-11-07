لوفتهانزا تعلن إلغاء 1300 رحلة بسبب إضراب الطيارين

أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا الأربعاء إلغاء 1300 رحلة الخميس والجمعة بعدما أخفقت أمام القضاء في تعطيل دعوة وجهتها نقابة الطيارين إلى الإضراب.

وقالت الشركة في بيان إنه سيتم تسيير نحو 2300 من اصل ثلاثة آلاف رحلة مقررة الخميس، و2400 من أصل ثلاثة آلاف الجمعة، ما سيؤثر على نحو 180 ألف مسافر.

وسيبدأ الإضراب الأربعاء عند الساعة 23,00 ت غ ويستمر حتى الساعة 23,00 ت غ الجمعة. وسيشمل "كل الرحلات" التي تقلع من مطارات ألمانية، داخلية أو دولية حسب النقابة.

وأاوضحت النقابة في بيانها أنها قررت الدعوة إلى الاضراب بسبب "رفض لوفتهانزا المستمر للتفاوض" حول مطالبها.

وقد إشتكت لوفتهانزا مرارا من شرعية تمثيل النقابة للموظفين، لكن محكمة العمل في فرانكفورت رفضت الأربعاء الدعوى التي رفعتها أمام القضاء لمنع الإضراب.

واستأنفت لوفتهانزا القرار، حسبما أوضح لفرانس برس ناطق باسم المجموعة.

من جهة أخرى، أوضحت الشركة أن فروعها (يورو-وينغز وجيرمانوينغز وسان-اكسبرس ولوفتهانزا سيتيلاين، وسويس وأدلفايس والخطوط الجوية النمساوية ودولومبيتي وبراسلز إيرلاينز) ليست معنية بالإضراب.

وتدرس الشركة أي الخطوط يمكن لهذه الشركات إستخدامها لتعرض خيارات أخرى على المسافرين الذين يؤثر عليهم الإضراب.

وتعرض لوفتهانزا على زبائنها أيضا حجز مقعد فورا ومجانا على أي من رحلات مجموعة لوفتهانزا في الأيام العشرة المقبلة.

وحول الرحلات الداخلية الألمانية، يمكنهم إستخدام القطارات الألمانية سواء ألغيت رحلاتهم او لم تلغ.

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