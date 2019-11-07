انتخاب خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للإمارات لولاية رابعة

انتخب المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإماراتالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للبلاد لولاية رابعة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام" يوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إنّ المجلس الأعلى "جدد الثقة" بالشيخ خليفة، حاكم إمارة أبو ظبي، "رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات".

وبحسب الدستور الإماراتي، يعدّ المجلس "السلطة العليا" في الدولة، ويضم "حكام جميع الإمارات".

ولد الشيخ خليفة عام 1948، وأصبح رئيساً للدولة وحاكما لأبو ظبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات.

ومنذ عام 2014، يواصل الشيخ خليفة إصدار المراسيم لكنه تخلى عن أداء المهام البروتوكولية المنوطة به كرئيس للبلاد.

ونادراً ما يظهر الشيخ خليفة بن زايد في العلن منذ تعرضه لجلطة دماغية في عام 2014. غير أنّه ظهر في 25 حزيران/يونيو 2017 لمناسبة عيد الفطر، وفي 9 حزيران/يونيو 2018 لدى استقباله أعضاء من عائلته في مقر إقامته في إيفيان في فرنسا.

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